На Южном Урале появился новый национальный парк

В Челябинской области создан национальный парк «Зигальга».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в регионе национального парка «Зигальга». Это первая особо охраняемая природная территория, созданная в рамках национального проекта «Экология».

Национальный парк «Зигальга» создан в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Его площадь 45,6 тысяч гектаров. Всего на реализацию проекта ушло три года. Разработкой проекта занимались специалисты национального парка «Таганай». Задачу по созданию национального парка ставил президент России Владимир Путин в рамках майских указов. На Южном Урале статус особо охраняемой природной территории уже имеют национальные парки «Таганай», «Зюраткуль» и Ильменский заповедник.

В национальном парке «Зигальга» сохранились уникальные лесные природные комплексы, обитает множество разных видов млекопитающих, в водоемах десятки видов рыб, более 150 видов птиц. Некоторые из животных и растений занесены в Красную книгу. Территория имеет большое природоохранное, научное и рекреационное значение.

Как отмечают специалисты, в процессе создания национального парка сложнее всего было достичь договоренности с местными жителями, муниципальными властями, охотниками и арендаторами лесных участков. Но в ходе переговоров, совещаний, общественных слушаний и многочисленных уступок это удалось сделать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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