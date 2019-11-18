В Челябинской области разжаловали полицейского-дебошира

На Южном Урале полицейского начальника разжаловали за пьяный дебош.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУ МВД по Челябинской области завершена служебная проверка в отношении начальника отдела полиции по Нагайбакскому району Дениса Гладышева.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в одной из саун Магнитогорска. На ролике запечатлен высокопоставленный полицейский с приятелем, устроившие дебош. В итоге сотрудники заведения вынуждены были вызвать полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, по результатам проверки руководство регионального полицейского главка отстранило южноуральца от должности начальника отдела и перевело на нижестоящую должность. Он переведен в отдел полиции одного из районов Магнитогорска на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.11.19

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