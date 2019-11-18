Не удержался: появился первый претендент на должность главного архитектора Челябинска

Известный челябинский урбанист Лев Владов заявился на должность главного архитектора города. Об этом он заявил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация города объявила конкурс на включение в кадровый резерв для замещения этой должности в начале ноября. Некоторые общественники сразу же предложили на этот пост Владова, но он отказался. А сегодня передумал. Поводом для перемены решения, по его словам, послужил тот факт, что за две недели срока, отпущенного на прием документов, никто не заявился.

«Сегодня я узнал, что конкурс на должность главного архитектора проваливается. Заявку так никто и не подал. Никто не хочет разгребать проблемы, копившиеся десятилетиями. А я хочу и могу. Я единственный выпускник федеральной программы «Архитекторы.рф», живущий в Челябинске. И я не один, у меня есть команда. Я знаю лучших в России градостроителей, которые готовы вместе со мной сделать Челябинск лучше.

Я знаю город. Я подаю документы на должность главного архитектора Челябинска», – заявил Владов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.11.19

В Челябинской области разжаловали полицейского-дебошира. / На Южном Урале появился новый национальный парк. / Бездействие Кремля ведет к масштабному хаосу: настроения общества уже выходят из-под контроля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»