В Челябинске исчез гражданин Великобритании

В Челябинске пропал гражданин Великобритании.

Как сообщили РИА «Новый День» в отряде «Легион спас», 40-летний Роберт Джон Патиссон приехал на Южный Урал в гости. В ночь на 18 ноября он ушел из дома №10 на улице Тимирязева, с тех пор его местонахождение не известно.

По-русски англичанин не говорит, город не знает.

Приметы пропавшего: 176-180 см, плотного телосложения, лысый. На руке татуировка Lana, на правом предплечье шрам. Был одет в черную короткую дубленку, черные джинсы, черные замшевые ботинки. С собой у него был черный туристический чемодан.

Всех, кто видел пропавшего или что-либо о нем знает, просят звонить в полицию или волонтерам.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.11.19

19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Не удержался: появился первый претендент на должность главного архитектора Челябинска. / В Челябинской области разжаловали полицейского-дебошира. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»