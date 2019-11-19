В Челябинске несколько часов горит газовая котельная

В Челябинске загорелась газовая котельная компрессорного завода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило примерно в 6:30. Пожару присвоен повышенный номер сложности, локализовать его пока не удается.

По предварительной информации, пострадавших нет. Другие подробности пока не сообщаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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