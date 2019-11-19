Полиция Челябинска остановила поиски гражданина Великобритании

Полиция остановила поиски гражданина Великобритании Роберта Патиссона, пропавшего в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», англичанин приехал в гости, в ночь на 18 ноября ушел из дома на улице Тимирязева и исчез. Мужчину объявили в розыск. Но отряд «Легион Спас» только что сообщил об отмене поисковых мероприятий.

Англичан обнаружился в одной из гостиниц Челябинска. Других подробностей пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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