российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2019, 07:55 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Полиция Челябинска остановила поиски гражданина Великобритании

Полиция остановила поиски гражданина Великобритании Роберта Патиссона, пропавшего в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», англичанин приехал в гости, в ночь на 18 ноября ушел из дома на улице Тимирязева и исчез. Мужчину объявили в розыск. Но отряд «Легион Спас» только что сообщил об отмене поисковых мероприятий.

Англичан обнаружился в одной из гостиниц Челябинска. Других подробностей пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.11.19

В Челябинске несколько часов горит газовая котельная. / Политическое похолодание. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / В Челябинске исчез гражданин Великобритании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,