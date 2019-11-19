Теперь официально: в Челябинске появилась новая глава города

То, о чем несколько месяцев говорили в Челябинске, свершилось: Наталя Котова стала главой города. Челябинская городская Дума утвердила ее в этой должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было ожидаемым, тем более, что в минувшую пятницу «Единая Россия», получившая в гордуме большинство мандатов, на региональной конференции поддержала ее кандидатуру.

Несмотря на то, что Котова почти 10 лет входит в топ-менеджмент города, она критикует политику прежней администрации, обещает улучшить работу управы, заняться транспортом, дорогами и городской средой, включая озеленение, а также создавать общественные пространства и кардинально изменить схему общения с челябинцами. Ну, и, разумеется, реализовывать нацпроекты, если, конечно, будет соответствующее финансирование.

Котова Наталья Петровна

Родилась 14 августа 1965 г. в п. Теченский Сосновского района Челябинской области.

В 1987 г. окончила Челябинский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики и астрономии средней школы», после чего преподавала в школе №63 г.Челябинска.

С 1994г. работала специалистом в Челябинском областном комитете по управлению госимуществом.

В 1996 г. окончила Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

С 1996 по 1999гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротства).

До 2001 г. занимала должность заместителя руководителя Уральского межрегионального территориального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.

2001-2004гг. – заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Челябинской области. Позднее – начальник отдела Управления ФНС России по Челябинской области.

В 2005 г. назначена на должность начальника Управления жилищной политики Администрации г. Челябинска.

С апреля 2010г. – Первый заместитель Главы города, с июня 2010г. – Первый заместитель главы Администрации города, с октября 2015г. – Первый заместитель главы города Челябинска, 24 июня 2019г. назначена временно исполняющей полномочия главы города Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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