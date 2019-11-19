Пожарные ликвидировали открытый огонь на возгорании газовой котельной челябинского завода

Открытое горение на пожаре в котельной Челябинского компрессорного завода ликвидировано.

Как сообщал ранее «Новый День», сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании газовой котельной Челябинского компрессорного завода поступило сегодня, 19 ноября, в 6:34 (время местное).

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение котельной на площади порядка 600 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 8:46 распространение огня было остановлено, в 8:56 объявлена ликвидация открытого горения.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 85 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 65 человек и 19 единиц техники.

Предварительная причина пожара устанавливается. Работы на месте пожара продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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