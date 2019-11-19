Прокуратура требует пустить инвалидов в администрацию Калининского района Челябинска

Прокуратура Калининского района Челябинска потребовала от администрации принять меры к обеспечению доступности здания для инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство установило, что здание администрации Калининского района Челябинска не доступно для инвалидов, несмотря на то, что в районном совете депутатов действует депутат, относящийся к маломобильным группам населения.

«В соответствии с правилами обеспечения условий доступности объектов для инвалидов, органы и организации, предоставляющие услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов, по результатам которого составляется паспорт доступности объекта для инвалидов, – напомнили в прокуратуре. – В нарушение указанных норм на здание администрации района отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта, меры доступности в соответствии с данным паспортом не реализованы».

В связи с чем главе района прокурором внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.19

Пожарные ликвидировали открытый огонь на возгорании газовой котельной челябинского завода. / Полиция Челябинска остановила поиски гражданина Великобритании. / В Челябинске несколько часов горит газовая котельная. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»