Суд отменил итоги аукциона мусорного регоператора Челябинска на 1,2 миллиарда рублей

Суд признал недействительными торги ООО «ЦКС» с ценой контракта 1,2 миллиарда рублей на вывоз мусора из трех районов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, арбитражный суд Челябинской области вынес решение о признании недействительным аукциона на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в границах Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска.

Начальная цена контракта составила 1,2 миллиарда рублей. Срок исполнения обязательств – с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года. По итогам аукциона контракт заключен с единственным участником закупки – ООО «Эковывоз». Иск в суд к ООО «Центр коммунального сервиса» был подан ООО «Городской экологический центр+».

Челябинское УФАС России также приняло участие в судебных заседаниях и представило свое мнение по данному исковому заявлению.

В частности, антимонопольный орган указал, что нарушения, допущенные региональным оператором по обращению с ТКО при проведении торгов, могут привести к увеличению тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, регоператор включил в лот не только оказание услуг по транспортированию ТКО, но и обязанности, которые не являются данными услугами. Например, ООО «ЦКС» необоснованно возложило на исполнителя обязанность по подготовке и направлению регоператору изменений в перечень мест накопления ТКО. При этом, согласно действующему законодательству, такая обязанность возложена на органы местного самоуправления.

По мнению антимонопольного органа, региональный оператор также не в полной мере определил ясные и прозрачные условия документации и проекта контракта, которые позволили бы сформировать цену контракта в условиях добросовестной конкуренции между хозсубъектами. Так, в проекте контракта необходимо было указать места приема и передачи ТКО и маршрут с учетом указанных мест в соответствии с территориальной схемой. Кроме того, не определены количество и характеристики оборудования, которое должно быть передано исполнителю.

Такая информация позволила бы хозяйствующим субъектам, планирующим принимать участие в торгах и ранее не осуществлявшим свою деятельность на территории объекта закупки, рассчитать логистику движения мусоровозов исходя их технических характеристик транспортных средств и предложить цену контракта с учетом требований регоператора.

Челябинское УФАС России указало, что допущенные нарушения являются существенными, в связи с чем необходимо признать недействительными торги и заключенный контракт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.19

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