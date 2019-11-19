Волшебники: крупная мясоперерабатывающая компания Южного Урала попалась на неучтенке

На ООО «Здоровая ферма» выявлено несоответствие объема поступившей и выпущенной компанией продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в результате анализа ФГИС «Меркурий», предназначенной для контроля за производством и реализацией животноводческой и молочной продукции, у ООО «Здоровая ферма» (Челябинская область) выявлено отсутствие прослеживаемости поступающей и выпущенной продукции.

Так, в адрес компании в текущем году поступили субпродукты свиные и птицы. При этом при анализе электронных ветеринарных сертификатов установлено, что общий объем продукции, отгруженной с предприятия, значительно превышает объем поступившей. Таким образом, не представляется возможным выяснить происхождение введенных в оборот субпродуктов.

Россельхознадзор направил в ООО «Здоровая ферма» запрос о представлении разъяснений по выявленным подозрительным операциям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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