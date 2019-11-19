Бизнесмен ответит за организацию концерта лже-«Песняров» в Челябинске

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе с товарным знаком «Песняры».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Челябинского УФАС России, заявление Белорусского государственного ансамбля «Песняры» о незаконном использовании товарного знака перенаправила в антимонопольную службу прокуратура Челябинска.

В своем заявлении учреждение сообщает, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе заявленного на сцене Дворца культуры железнодорожников в Челябинске концерта с участием «ансамбля Песняры» 2 октября 2019 года.

По информации заявителя, музыкальный коллектив проводит сольные концерты, используя для этого спрос потребительского рынка на концертные услуги Телорусского государственного ансамбля «Песняры». Государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (директор-художественный руководитель Р.А. Козырев) является правопреемником ансамбля «Песняры» под руководством В.Г. Мулявина и законным правообладателем товарного знака «Песняры». При этом учреждение не передавало право использования его товарного знака.

Действительно, 2 октября в ДК железнодорожников был заявлен концерт ансамбля «Песняры» в рамках тура, посвященного 50-летию легендарного белорусского коллектива. Однако, судя по именам музыкантов, указанным на афише, речь шла о втором составе так называемого ВИА «Песняры» Леонида Борткевича – группы, отколовшейся в 2003 году от государственного ансамбля.

Между тем, в Белоруссии официально признаны лишь два коллектива, связанные с легендарным ансамблем – БГА «Песняры» и «Белорусские песняры» Владислава Мисевича.

«В рекламе, размещенной на порталах по продаже билетов, присутствует слово «Песняры» сходное с общеизвестным товарным знаком заявителя. Рекламная информация «легендарные «Песняры» в юбилейной программе, посвященной 50-летию самого известного ВИА Советского Союза», «фирменное, ни на что не похожее, «песняровское» многоголосье», «выступление легендарного ансамбля Белоруссии, песни которого знают все», «Группа представит свою программу в рамках Юбилейного тура в честь 50-летия» создает впечатление о концерте с участием Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», что не соответствует действительности, – констатировали челябинские антимонопольщики. – Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара».

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являвшегося организатором концерта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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