На Южный Урал нагрянут 30-градусные морозы

В Челябинской области столбик термометра опуститься ниже 30 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие двое суток на Южном Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха в ночь на среду, 20 ноября, по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится к отметкам 22-27 градусов ниже нуля, в горах и низинах – до -34 градусов по Цельсию. Днем ожидается -13, -18 градусов, в горах и низинах – до 23 градусов ниже нуля.

Среда обещает быть самым холодным днем недели. Впрочем, и в ночь на четверг в горах и низинах ожидается 28 градусов мороза. Однако, в других районах области похолодает всего до 18-23 градусов ниже нуля. А днем 21 ноября синоптики обещают -9, -14 градусов по Цельсию.

Ночью 22 ноября возможен небольшой снег, температура воздуха 13-18 градусов ниже нуля, в горах и низинах – до -25 градусов. Днем пятницы южноуральцы могут надеяться на 7-12 градусов ниже нуля.

В Челябинске в ближайшую ночь синоптики обещают -25, -27 градусов, днем – 15-17 градусов ниже нуля. В ночь на четверг ожидается -19, -21 градус по Цельсию, днем – 8-10 градусов ниже нуля. В пятницу ночью столбик термометра опустится к отметкам -14, -16, днем в областном центре будет -7, -9 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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