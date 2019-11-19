Общественники: в ЗАТО Южного Урала не могут справиться с медобслуживанием жителей

Общественники просят власти Челябинской области взять ситуацию с медобслуживанием в закрытых городах на контроль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в закрытом городе Снежинск из-за недостатка машин скорой помощи и оборудования едва не погиб пациент с инфарктом миокарда.

Мужчине пришлось ждать свободную бригаду два часа, прежде чем его транспортировали в Челябинск. Это не первая громкая история, связанная с медицинским обслуживанием в закрытых территориях региона, уверяют общественники. Активисты движения обратились в федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), курирующее ЗАТО, и к властям Челябинской области с просьбой отреагировать на ситуацию.

В конце октября жителю Снежинска стало плохо на работе. Мужчина обратился в медсанчасть №15, но там не оказалось нужного оборудования и пациента решили отправить в Челябинск. Вот только свободных машин скорой помощи в Снежинске на тот момент не было. Медицинский транспорт ждали два часа. Когда бригада прибыла, оказалось, что автомобиль находится в ненадлежащем состоянии: по словам родственника пациента, каталку с больным мотало из стороны в сторону. Мужчину чудом успели доставить в кардиологическую больницу областного центра, хирурги приняли его в тяжелом состоянии.

«В октябре 2019 года в эту же больницу обратился 60-летний мужчина с жалобами на сердце. Ему стало плохо, но кардиолог отказался принять пациента. Как утверждает семья обратившегося, ему предложили прийти к врачу через месяц из-за нехватки талонов. В результате, мужчина, который ранее перенес операцию на сердце, скончался в день обращения. Мы считаем, что по всем озвученным фактам необходимо провести проверку. Нюанс в том, что в закрытых городах сложная система управления медицинскими учреждениями, их курирует Федеральное медико-биологическое агентство, а не областной минздрав. Вероятно, это замедляет управленческий процесс и препятствует принятию оперативных решений», – рассказал эксперт общественной организации Мусос Коркмазов.

В результате южноуральские ЗАТО то и дело отмечаются скандальными историями: в Снежинске нет минимального оборудования для спасения больных-сердечников, в атомном городе Озерске 700 врачей в прошлом году остались без зарплат, в августе 2019 года стали массово увольняться хирурги в медсанчасти закрытого города Трехгорный.

Необходимо восполнить кадровый дефицит и нехватку оборудования в подведомственных ФМБА санитарных частях, подчеркивают активисты. Общественники также направили обращение профильному вице-губернатору региона Ирине Гехт с просьбой взять ситуацию с медицинским обслуживанием в закрытых городах области на особый контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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