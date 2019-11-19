Челябинскую область залили поддельной «молочкой»

В каждой пятой пробе молока и молочной продукции, взятой для исследования в Челябинской области, обнаружили фальсификат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с начала 2019 года сотрудники ведомства отобрали в торговых точках, сетевых магазинах, государственных социальных учреждениях и больницах Южного Урала 87 проб молока и молочной продукции для исследований на фальсификат. Для исследований отбирались молоко пастеризованное, масло сливочное, творог, сыр и сметана.

В ходе исследований в 19 пробах зафиксировали фальсификацию молочной продукции жирами немолочного происхождения. Процент выявления фальсифицированной продукции от числа отобранных и исследованных проб составил 21,8%. Лабораторные исследования проводились ФГБУ «Челябинская МВЛ» и в Тульском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Специалисты управления провели 26 проверок предприятий, задействованных в производстве, ввозе, хранении и реализации молочной продукции. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий составлено 19 протоколов об административной ответственности, выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено 9 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 81 тысяча рублей, отозвано 3 декларации о соответствии (ООО «ТД Санарский»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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