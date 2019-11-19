В противостояние депутатов поселка Роза и властей Коркинского района вмешался избирком

Изменения в системе ГАС «Выборы» ударили по позиции администрации Коркинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», избирательная комиссия официально зафиксировала факт сложения полномочий восьми членов собрания депутатов Розинского городского поселения, зафиксировав его в системе ГАС «Выборы».

По данным автоматизированной системы, полномочия сложили депутаты фракции «Единая Россия» Александра Валиуллина, Татьяна Кузнецова, Елена Лещева, Ринат Нургалеев, Альбина Сажаева, Маргарита Усольцева, Нина Шуляк и Татьяна Яковлева (последняя также являлась председателем собрания депутатов). Таким образом, на сегодня избирком подтверждает полномочия лишь семи из пятнадцати членов поселкового парламента, что делает собрание депутатов неработоспособным.

Напомним, скандал в поселке Роза разгорелся вокруг вопроса объединения четырех муниципалитетов (поселков Роза, Первомайский, город Коркино и Коркинский район) в один. Инициатива объединения возникла у руководства Коркинского района. В результате реформы должно было появиться единое образование с одной администрацией и единым представительным органом. Это бы упростило процесс управления территорией, что немаловажно, учитывая сложную ситуацию в районе. Напомним, в Розе расположен Коркинский разрез, который собираются превратить в хвостохранилище Томинского ГОКа. И далеко не все относятся к этой перспективе так же лояльно, как руководство района.

8 августа глава района Наталья Лощинина поделилась идеей с тогда еще врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона идею поддержал, оговорив в качестве обязательного условия согласие жителей.

После этого районное руководство резво взялось продавливать инициативу на местах. Так, уже 15 августа в ее поддержку выступило собрание депутатов Коркинского района, назначив на 25 сентября публичные слушания по этому вопросу. 28 августа поддержало инициативу и собрание депутатов Коркинского городского поселения.

А вот с двумя поселками начались проблемы. В повестку заседания собрания депутатов Розинского городского поселения, намеченного на 27 августа, вопрос о поддержке инициативы даже не был включен. А 29 августа первомайские депутаты также не поддержали инициативу. Вместо назначения публичных слушаний парламентарии предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители собраний депутатов трех «обнуляемых» муниципалитетов, чтобы обсудить все возникающие при рассмотрении инициативы вопросы.

Подобная ситуация не устроила руководство района. Наталья Лощинина (по мнению ряда наблюдателей, ставленница Русской медной компании) и ее подчиненные принялись крайне жестко «ломать» мятежных депутатов. В ход пошли, по словам непокорных парламентариев, даже угрозы.

Так или иначе, но собрание депутатов Первомайского городского поселения назначило в итоге дату проведения публичных слушаний. А вот парламентарии Розы пошли до конца: 14 октября собрание депутатов в полном составе сложило с себя полномочия, объяснив свой демарш продолжающимся давлением властей района и нежеланием идти у них на поводу.

В ситуацию пришлось вмешаться областным властям. 15 октября в поселок Роза для встречи с народными избранниками выехали вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и председатель регионального парламента Владимир Мякуш. После переговоров с представителями региональных властей большинство депутатов согласились отозвать заявления о сложении мандата. При этом вице-губернатору парламентарии пожаловались на то, что г-жа Лощинина и руководство района даже не удосужились разъяснить им суть грядущей реформы, просто поставив перед фактом.

Что пошло не так после встречи, сказать сложно. Однако, сайт системы ГАС «Выборы» однозначен: 8 из 15 депутатов на сегодня полномочий не имеют. Между тем, после скандала в Коркинском районе приостановлены все объединительные процессы и в ряде других территорий региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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