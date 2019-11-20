Ряд муниципалитетов Челябинской области до сих пор не готовы к отопительному сезону

Шесть муниципалитетов Челябинской области до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, подчеркнув, что требования Ростехнадзора, без визы которого невозможно получить документы, нужно удовлетворить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди наиболее проблемных территорий в сфере ЖКХ глава региона назвал Верхний Уфалей, Златоуст и Троицк. Например, в последнем никак не могут решить проблему водоснабжения одного из домов по улице Заводской. Городские власти пообещали заменить бойлер к 1 декабря.

По словам Текслера, жалобы на работу коммунальщиков поступают и из других территорий области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.11.19

20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Прикамья. / Челябинский «Трактор» продолжает войну с фанатами: в бой пошли «старики». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»