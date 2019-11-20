Засуха в южных районах снизила общий объем урожая в Челябинской области

Из-за засухи на юге Челябинской области снизился объем собранных зерновых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области завершена уборка зерновых, зернобобовых культур, картофеля и овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

По предварительным итогам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составляет 1 миллион 865 тысяч тонн. Урожайность составила в среднем 13,8 центнера с гектара. В целом, урожайность и валовый сбор зерна выше среднемноголетних значений.

Вместе с тем, на результаты повлияли погодные условия. В четырех южных районах (Агаповском, Брединском, Варненском и Карталинском) летом был объявлен режим ЧС из-за засухи и сильного ветра. Эти территории имеют значительные посевные площади, и недобор зерна в них не мог не сказаться на общем результате. В то же время, за счет общего увеличения посевной площади на 27 тысяч гектаров (в том числе зерновых – на 9 тысяч), отставание от общего объема прошлого года составляет порядка 35 тысяч тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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