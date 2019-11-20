В Златоусте зоозащитники обвинили бизнесмена в жестоком обращении с животными

В Челябинской области зоозащитники и местный бизнесмен объявили друг другу войну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между городскими активистами и предпринимателем, выигравшим контракт на отлов безнадзорных животных, обострились на прошлой неделе, когда зоозащитники пробрались на территорию центра отлова и забрали 17 находившихся там собак.

Видео «рейда» один из активистов опубликовал в социальных сетях. По словам зоозащитника, животных, находившихся в «приюте», содержали в жутких условиях: вольеры не убирались, а собак не кормили. Общественники обвинили в жестоком обращении с животными местного предпринимателя Евгения Скородумова, заключившего в прошлом году с мэрией Златоуста контракт на организацию центра отлова безнадзорных собак на территории бывшего скотомогильника.

14 ноября зоозащитники пришли к центру с требованием пустить их на территорию для проверки условий содержания животных. Когда сотрудники отказались их пускать, активисты ворвались в центр и начали забирать собак из вольеров. Прибывшим на место инцидента полицейским зоозащитники вручили заявление, где обвинили бизнесмена в жестоком обращении с животными, а большую часть собак разобрали по домам.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время по заявлению ведется проверка. Однако, сам предприниматель свою вину отрицает. По словам Скородумова, отношения между ним и зоозащитниками испортились после неудачной попытки сотрудничества. Именно после разрыва активисты стали обвинять бизнесмена в жестоком обращении и требовать провести проверку.

Хотя горожанин и признал, что в день «рейда» зоозащитников вольеры, действительно, были не убраны. По его словам, виновные сотрудники уже понесли наказание. Сам предприниматель подал в суд иск о привлечении к ответственности зоозащитников, обвиняя их в хищении чужого имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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