Жители военного городка в Чебаркуле уже несколько дней замерзают в своих домах

В Чебаркуле жителей военного городка не могут обеспечить горячей водой и отоплением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители военного городка в Чебаркуле пожаловались в социальных сетях и на официальной странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера на отсутствие горячего водоснабжения и отопления. Вот уже несколько дней южноуральцы замерзают из-за продолжающихся коммунальных аварий. Без горячей воды и отопления поселок живет уже четвертый день.

В пресс-службе мэрии Чебаркуля заявляют, что аварийная ситуация находится на контроле администрации, командующего Центральным военным округом, правительства Челябинской области.

«Комиссия в составе представителей всех руководящих структур с представителями управляющей компании, подрядной организации, выполняющей работы по замене труб теплоносителя, жилищно-коммунального участка №10 каждые два часа собираются на штаб с целью доведения оперативной информации по сложившейся ситуации», – заявили чиновники.

Сеть трубопровода не выдерживает температуры ниже 20 градусов мороза, поэтому происходят все новые прорывы, вынуждены констатировать в мэрии. Врио главы Чебаркуля Светлана Виноградова заявляет, что проблемы с теплоснабжением в поселке имени Каширина появляются уже не первый год. «Не секрет, что сам военный городок передан в муниципалитет, но земля и сети нам не переданы, это сети Министерства обороны, – рассказывает чиновница. – Компетенция с устранением аварийных ситуаций, с ликвидацией аварий и вложением бюджетных средств для нас не представляется возможной. Мы понимаем, что большое количество людей оказались без тепла, работы ведутся и на заседании штаба руководители ЦЖКУ заявляют о том, что аварийная ситуация будет устранена. На тот случай, если все-таки этого не произойдет, мы рассматриваем вариант, что если понадобится помощь отдельным категориям в части временного переселения, то мы этот вопрос будем решать. Было дано поручение социальным службам и управляющим компаниям, чтобы предоставили актуализированный перечень тех категория граждан, которые, возможно, будут нуждаться в помощи».

Что касается объектов социальной сферы, то, как прокомментировала Светлана Виноградова, на 20 ноября ситуация по детским садам №8, №35 ухудшилась. «Температурный режим не соответствует нормативам, поэтому родителям были предложены места в детских садах города. Утром от них поступило 37 заявлений, но фактически только 10 детей были доставлены в детские сады №2, №26. В школах температурный режим на 8 часов утра соответствовал нормам СанПиНа. Занятия в образовательных учреждениях не отменены», – сказала она.

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин также прокомментировал данную ситуацию: «Первый этап – устранить все аварии и обеспечить подачу теплоносителя в дома. Затем будем разбираться. Мы попросили об этом гостехнадзор и военную прокуратуру, которая также участвует в заседании штаба, проверить правильность примененных решений и выполнение работ. По предварительной информации, проектно-сметная документация не выполнялась, выполнялись только сметы. В сметах заложен один вариант укладки тепловых сетей, по факту мы видим совсем другой. В этом вопросе необходимо досконально разобраться. В любом случае оценку всем этим действиям даст военная прокуратура и гостехнадзор».

При этом известно, что работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения начались лишь в середине октября. В ЖКУ №10 рассказали, что данный срок определился после проведения всех процедур, которое выполнило Министерство обороны, согласно федеральному закону №44.

Челябинск, Виктор Елисеев

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