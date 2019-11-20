Высокотехнологичные разработки уральцев получили награды «Металл-Экспо»

Научно-производственные достижения ММК отмечены наградами «Металл-Экспо».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компании, входящие в Группу ПАО «ММК», стали лауреатами 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2019» за высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции.

В частности, золотой медали выставки была удостоена совместная разработка ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ОАО «Уральский трубный завод» по освоению производства рулонного проката и электросварных труб среднего и большого диаметров классов прочности К50-К52 с повышенной сопротивляемостью коррозионному растрескиванию при транспортировке сероводородсодержащих нефти и газа.

Золотой медалью и званием лауреата был также отмечен входящий в Группу ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Этой награды метизники Магнитки были удостоены за реализацию масштабной инвестиционной программы по производству метизной продукции. Программа с объемом финансирования свыше 5 миллиардов рублей рассчитана на 2017-2020 годы и предполагает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологичного оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали.

Кроме того, ОАО «ММК-МЕТИЗ» получило серебряную медаль «Металл-Экспо» за освоение производства каната комбинированной свивки диаметром 37,0 мм ГОСТ 2688-80; также компания награждена дипломом выставки и званием лауреата за освоение производства гайки шестигранной с фланцем М6-М12 DIN 6923.

Еще одно предприятие Группы ММК – ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» – удостоилось серебряной медали и звания лауреата «Металл-Экспо» за освоение производства мелкосортных и крупносортных (крупногабаритных) валков из заэвтектоидных сталей, отливаемых с использованием порошковых дисперсных модификаторов.

С целью поощрения и популяризации отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции, оргкомитет выставки «Металл-Экспо» ежегодно награждает лучшие предприятия и организации дипломами лауреатов, а также золотыми и серебряными медалями. В этом году на соискание звания лауреата, золотых и серебряных медалей выставки было представлено 35 проектов в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2019», проходившая на прошлой неделе в Москве, объединила 570 компаний из 34 стран мира. ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», у которых были отдельные стенды на форуме, получили дипломы за лучшие экспозиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.19

Жители военного городка в Чебаркуле уже несколько дней замерзают в своих домах. / В Златоусте зоозащитники обвинили бизнесмена в жестоком обращении с животными. / Засуха в южных районах снизила общий объем урожая в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»