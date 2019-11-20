Энергетики: челябинская фирма «прикинулась» структурой «МРСК Урала»

Челябинское УФАС России рассматривает заявление ОАО «МРСК Урала» на незаконное использование его товарных знаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» указало, что ООО «МРСК Консалтинг» незаконно использует сравнение с ним и тем самым расширяет аудиторию своих потенциальных клиентов.

Так, ОАО «МРСК Урала» является обладателем исключительных прав на следующие средства индивидуализации: комбинированный товарный знак (графический элемент темно-синего и белого цветов + словесное обозначение «МРСК УРАЛА») и фирменное наименование юридического лица.

Компания в своем заявлении сообщила, что ООО «МРСК Консалтинг» создана в апреле 2019 года в Челябинске и предлагает следующие услуги: снижение затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям, представление интересов в сетевых компаниях, электромонтаж.

При этом темно-синий фон билборда, изображение на нем ЛЭП на металлических опорах, карты области как зоны деятельности организации, элементов фирменного наименования и товарного знака, способ и шрифт написания адресов электронной почты и номеров телефонов имитируют стиль донесения информации ОАО «МРСК Урала».

В результате, по мнению заявителя, потребители могут ассоциировать деятельность ООО «МРСК Консалтинг» с деятельностью ОАО «МРСК Урала».

Также в своем заявлении ОАО «МРСК Урала» просит в случае выявления нарушений выдать предписание об изменении фирменного наименования с исключением из него слова «МРСК», адресов электронной почты с исключением из них словесного элемента «mrsk», изображения товарного знака способом, исключающим повторение или использование отдельных элементов товарного знака ОАО «МРСК Урала», удалении со страниц в социальных сетях фотографий, содержащих результат выполненных ОАО «МРСК Урала» мероприятий по технологическому присоединению к принадлежащим ему электрическим сетям без участия в этом ООО «МРСК Консалтинг».

Челябинское УФАС России изучит действия компании на предмет наличия признаков нарушения законов о защите конкуренции и рекламе. В течение месяца по этому вопросу будет принято решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.19

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