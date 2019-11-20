Дело о заказном убийстве предпринимателя Лебедева вернули в прокуратуру

Дело об убийстве магнитогорского предпринимателя Дмитрия Лебедева вернули в прокуратуру. Соответствующее решение принял сегодня Челябинский областной суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Лебедев возглавлял ООО «Трансбетонгрупп». По версии следствия, у него возник очередной спор с бизнес-партнером Константином Андреевым из-за распределения прибыли. И тот за 850 тысяч рублей заказал своим знакомым убийство Лебедева.

Выполнить поручение взялись Евгений Макорин, Рустам Насыров и Рамиль Хасанов. Ранее у них не было проблем с законом, но убийство их не смутило.

К выполнению заказа готовились тщательно: обзавелись одеждой, похожей на форму бойцов ОМОН и наручниками, тщательно изучили двор дома, в котором жил бизнесмен, скрутили номера с брошенной без присмотра машины и поставили их на свой автомобиль.

24 мая 2018 года Лебедев должен был ехать в суд, где разбирался их с Андреевым спор. Он вышел во двор, направился к своей к машине, и тут на него напали. Бандиты собирались затолкать жертву в свой автомобиль, вывезти в безлюдное место и убить. Но Лебедев оказал сопротивление и сбежал от нападавших. Убийцы настигли его в подъезде и нанесли 37 ножевых ранений. Затем забрали телефон и скрылись.

Предприниматель скончался на месте преступления. Нападавших задержали по горячим следам. А через некоторое время арестовали и заказчика.

Сегодня Челябинский областной суд вынес постановление о возвращении дела прокурору для устранения допущенных в обвинительном заключении процессуальных нарушений, препятствующих его рассмотрению в суде.

«В настоящее время Евгений Макорин, Константин Андреев, Рустам Насыров и Рамиль Хасанов находятся под стражей, – сообщили в пресс-службе суда. – Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.11.19

Энергетики: челябинская фирма «прикинулась» структурой «МРСК Урала». / Вирус АЧС оккупировал Польшу и подбирается к Германии. / Высокотехнологичные разработки уральцев получили награды «Металл-Экспо». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»