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Среда, 20 ноября 2019, 16:05 мск

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Челябинское «Динамо» стало лидером чемпионата России по волейболу

Челябинские волейболисты возглавили турнирную таблицу чемпионата страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в столице Южного Урала завершился второй тур чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Хозяева тура, волейболисты «Динамо», одержали над соперниками четыре победы со счетом 3:0, которые позволили возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Команда «Динамо» провела по два матча против соперников из Новосибирска и Барнаула, в каждой из которых одержали уверенные победы со счётом 3:0. Учитывая результаты первого тура, который прошел для нашей команды в подмосковном Одинцово, победная серия «Динамо» в чемпионате составляет уже 8 матчей. Причем 7 поединков южноуральская мужская волейбольная команда выиграла со счётом 3:0, а еще один – со счётом 3:1.

В настоящий момент челябинские спортсмены уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России в Высшей лиге «А».

Всего в турнире принимает участие 18 команд. Свой следующий тур челябинская команда проведет в Магнитогорске с 5 по 8 декабря. Соперниками южноуральцев станут волейбольный клуб «Технолог-Белогорье» (Белгород) и «Академия-Казань».

Челябинск, Виктор Елисеев

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