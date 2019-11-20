В Челябинске без отопления остался большой микрорайон

Челябинские коммунальные сети не выдерживают испытания первыми морозами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня произошла авария на теплопроводе в районе перекрестка улиц Румянцева и шоссе Металлургов в Металлургическом районе.
Без отопления остались 15 многоквартирных домов. Еще в 48 домах температура теплоносителя понижена. Кипяток от места аварии разился по округе – на время даже пришлось остановить движение транспорта по Румянцева.
В мэрии сообщили, что место прорыва теплотрассы диаметров 700 мм обнаружили к 14 часам. Вернуть отопление в дома обещали к полуночи.
Горожане отмечают, что данная теплотрасса значительно изношена: летом ее постоянно ремонтировали, да и сейчас «копают два раза в неделю».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.11.19
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