Неприглядный Челябинск спрячут за щитами с верблюдами и птичками

Власти Челябинска потратят больше 200 миллионов рублей на установку шумозащитных экранов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шумозащитные экраны установят вдоль участков магистралей на автодороге «Меридиан» и Троицком тракте.

Мэрия уже заключила контракт стоимостью 214,4 миллиона рублей на возведение 9 километров заграждений. Работы по подготовке к их установке начались 18 ноября.

При этом подрядчик решил проявить изобретательность: часть шумозащитных экранов будут представлять собой перфорированные сэндвич-панели, украшенные изображениями верблюдов, лошадей и птиц.

Напомним, ранее Наталья Котова, еще будучи в статусе врио мэра Челябинска, поручила провести опрос среди жителей города, чтобы узнать, как они относятся к установке шумозащитных экранов (после волны возмущения горожан, выступивших против затеи). Правда, поручение было дано 14 ноября, а выполнить его районные администрации должны были к понедельнику, 18 ноября.

Результаты опроса (если таковой проводился) на традиционном аппаратном совещании в понедельник, 18 ноября, не озвучивали. Г-жа Котова лишь ограничилась заверениями, что против установки стен вдоль отыгранных участков возражений не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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