В Челябинской области вновь зафиксирован скачок заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ среди южноуральцев выросла почти на 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается в регионе как не эпидемическая.

Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа, при проведении лабораторных исследований вирусы гриппа не выделялись.

За 46 неделю 2019 года в области зарегистрировано 20 тысяч 150 случаев ОРВИ, показатель составил 61,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 17%. Между тем, на протяжении нескольких последних недель фиксировался спад заболеваемости.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 7% по всем возрастным группам и соответствует среднемноголетним показателям.

По состоянию на 15 ноября привито свыше 1 миллиона жителей Южного Урала. Вакцинацию против гриппа в рамках Национального календаря осуществляют муниципальные и государственные медицинские организации, также прививки против гриппа можно проводить в медицинских кабинетах детских дошкольных, общеобразовательных и средних специальных образовательных организаций, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад.

За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

Бесплатно за счет средств федерального бюджета прививаются дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

Челябинск, Виктор Елисеев

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