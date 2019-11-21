В Челябинске ушли в отставку два вице-мэра

В администрации Челябинска начались активные кадровые перестановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, заместитель главы Челябинска Елена Мурзина уволилась со своего поста и назначена советником главы города на общественных началах. Исполняет обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ирина Кузнецова, возглавлявшая ранее городской комитет финансов.

Уволился и заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Челябинска Евгений Шинин, он так же назначен советником главы города на общественных началах.

Исполняет обязанности заместителя главы города, руководителя аппарата Валерий Смирнов, работавший ранее начальником управления организационной и контрольной работы.

Елена Мурзина и Евгений Шинин покинули посты заместителей главы с 20 ноября, уточнил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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