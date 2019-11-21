В Уссурийске вынесли приговор офицеру, виновному в гибели срочника из Магнитогорска

Командира срочника из Челябинской области признали виновным в его смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уссурийский гарнизонный суд признал 36-летнего старшего лейтенанта виновным в неоднократном применении насилия к 18-летнему солдату-срочнику из Магнитогорска Станиславу Куземе.

Напомним, южноуральца призвали на срочную службу в ноябре 2018 года. Парня направили в военную часть под Уссурийском (Приморский край). 29 марта этого года южноуралец пропал из расположения части. Позднее его тело нашли в расположенном рядом с гарнизоном лесу.

В ходе расследования выяснилось, что командир всячески унижал солдата, неоднократно избивал. Однако, на протяжении следствия и в ходе судебных заседаний офицер настаивал на своей невиновности. Лишь в последнем слове подсудимого он попросил прощения у родителей погибшего.

В итоге, с учетом того, что старший лейтенант воспитывает двух детей, суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы, компенсации морального ущерба родственникам солдата, а также лишению офицерского звания.

Не исключено, что родственники магнитогорца будут оспаривать вердикт суда. «Вообще считаю, что должны были проверить версию по статье «убийство», – цитирует отца погибшего солдата UssurMedia. – Но даже по статье за превышение полномочий, насколько я понимаю, за все эпизоды ему могли дать максимум 15 лет. Учитывая смягчающие, можно было давать в два раза больше, чем в итоге он получил».

Челябинск, Виктор Елисеев

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