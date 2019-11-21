На полигоне ТБО под Челябинском погиб рабочий

Бульдозерист погиб на территории мусорного полигона под Челябинском.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла утром 19 ноября на территории полигона ТБО, расположенного около поселка Полетаево в Сосновском районе.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, при выполнении работ на бульдозере, произошло опрокидывание техники. Рабочий, находившийся за управлением бульдозера, получил смертельные травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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