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Четверг, 21 ноября 2019, 10:02 мск

Новости Челябинск

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На полигоне ТБО под Челябинском погиб рабочий

Бульдозерист погиб на территории мусорного полигона под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла утром 19 ноября на территории полигона ТБО, расположенного около поселка Полетаево в Сосновском районе.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, при выполнении работ на бульдозере, произошло опрокидывание техники. Рабочий, находившийся за управлением бульдозера, получил смертельные травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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