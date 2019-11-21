В Челябинске сотрудник медучреждения забил пациента до смерти

Сотрудник челябинской больницы задержан по подозрению в убийстве пациента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные в Челябинской областной наркологической больнице обнаружили мертвым одного из пациентов. Первоначально врачи предположили, что 37-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Однако, следы связывания вызвали определенные подозрения. Хотя мягкая фиксация вполне официально применялась в лечебном учреждении для приведения в чувство буйных пациентов. В дальнейшем выяснилось, что пациент скончался от повреждений внутренних органов.

19 ноября по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, задержан 36-летний вахтер диспансера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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