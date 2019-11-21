«В кабинетах холодно, с потолка течет»: в Нязепетровске отремонтировали школу

В Челябинской области школа после капремонта осталась без тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из школ Нязепетровска. Жители города рассказали о произошедшем в социальных сетях.

«Первая школа после ремонта. Такое уже не в первый раз, в кабинетах холодно, в туалетах с потолка вода течет», – подписал один из горожан фото из образовательного учреждения.

Больше всего возмутило южноуральцев то, что накануне начала учебного года в здании сделали капитальный ремонт (стоимость контракта составила 90 миллионов рублей).

В школе объяснили течь поломкой нового теплообменника вентиляционной системы. При этом заверили, что специалистов устанавливавшей его организации уже вызвали, и в пятницу неисправность должна быть устранены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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