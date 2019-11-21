Банный бунт: жители Миасса требуют вернуть им возможность мыться

Жители Миасса устроили флешмоб возле закрывшейся на неопределенный срок бани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», баню в старом городе закрыли по техническим причинам еще 30 октября, а когда откроют – не говорят. Между тем, в этой части Миасса, населенной, в основном, пенсионерами, далеко не у всех есть не то что собственная баня на участке, а даже газ и вода. Устав ходить немытыми, пожилые женщины взяли пустые тазы и пришли к закрытой бане.

«Мы строили когда-то этот город и заслужили, чтобы хотя бы эта маленькая радость у нас была, – заявили участники флешмоба. – Но мы оказались нерентабельными, потому что баня убыточна. И мы не кому не нужны стали».

По словам общественницы Валентины Комковой, жители старого города пообещали властям, что перекроют тазами дорогу, если баня не заработает до конца ноября.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 21.11.19

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