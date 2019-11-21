НМУ на Южном Урале продлили еще на сутки

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске продлили еще на сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные условия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, наблюдаются в городе со вчерашнего дня, несмотря на довольно сильный ветер.

Ожидалось, что сегодня к вечеру ситуация изменится, однако НМУ продлили до 19 часов 22 ноября. При этом сегодня ночью и завтра днем в областном центре будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду. А ночью возможны порывы до 13 метров в секунду.

Помимо Челябинска НМУ еще на сутки продлили в Магнитогорске и Коркино.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.11.19

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