«Странное место»: британский блогер назвал Челябинск худшим городом в России

Челябинск «впечатлил» молодого британца пустынной пешеходной улицей и тиной в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», англичанин Джонни Тикл, путешествующий по России, опубликовал на своей странице в социальных сетях рейтинг лучших и худших городов России. Сделал это британец после посещения пяти десятков российских городов.

Больше всего видеоблогеру понравились Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск. А вот «пятерка» худших выглядит весьма оригинально. По всей видимости, Челябинска настолько «впечатлил» иностранца, что он отдал ему четыре из пяти мест среди худших городов России (включая последнее).

Ролик, посвященный Челябинску, вполне объясняет такое мнение англичанина. Семиминутное видео запечатлело старые трамваи, рассекающие по центру Челябинска, унылые остановки общественного транспорта и облупленные здания.

Одно из ярчайших впечатлений произвела на гостя Кировка. Британца восхитили дореволюционные здания, но соседствующая с ними «свечка» бизнес-центра повергла иностранца в шок. Последней каплей, похоже, стало обилие зеленой ряски на реке Миасс в самом центре Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.11.19

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