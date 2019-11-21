В пригороде Челябинска растащили выброшенный из алкомаркета алкоголь

Копейчане набросились на выброшенный из сгоревшего алкомаркета алкоголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов, расположенных по улице Коммунистическая, расположенной в центре Копейска.

Месяц назад в магазине известной сети алкомаркетов произошел пожар. В процессе ликвидации его последствий сотрудники торговой точки, расположенной на первом этаже жилой многоэтажки, вынуждены были избавиться от пострадавших при возгорании продукции.

Бутылки с алкоголем выбросили в расположенный неподалеку мусорный контейнер. Неожиданная добыча привлекла некоторых жителей Копейска. Люди стали разбирать бутылки, выхватывая их прямо из мусорки. Видео с «набегом» копейчан на алкогольную некондицию появилось в социальных сетях.

При этом среди заинтересованных персон оказалась даже женщина с детской коляской. «На Новый год затариваются», – саркастично заметили горожане в комментариях к ролику. «Боже, какой позор... Люди настолько любят халяву, что о своих достоинствах забывают... И все ради бутылки алкоголя... Ужасно», – констатирует жительница Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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