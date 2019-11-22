В южноуральском селе жители пьют опасную воду из колодцев. Власти не против

Общественники призвали власти района Челябинской области срочно обеспечить питьевой водой жителей деревни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, экспертиза «питьевой» воды, которую по инициативе общественников провела независимая лаборатория в поселке Бродокалмак, подтвердила опасения общественников.

«Несмотря на заверения чиновников Красноармейского района и районной прокуратуры, вода из колодцев, которую пьют жители левобережной части, непригодна для употребления. Более того, она опасна для здоровья: в ней обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ», – заявили в организации. Активисты обратились в Роспотребнадзор и к губернатору региона с просьбой в срочном порядке взять ситуацию на контроль.

Общественники настаивают на незамедлительной организации подвоза питьевой воды в левобережную часть поселка во избежание массового отравления жителей. Очевидно, что проблема требует личного вмешательства областных властей: чиновников Красноармейского района не волнует ни безопасность людей, ни условия, в которых им приходится буквально выживать.

«Несколько лет назад в поселке построили новый водопровод по федеральной целевой программе, но коммуникации в дома так и не завели. Выполнили работу для галочки, освоили бюджетные средства. В итоге оборудование стоит бесхозным и разграбляется. Реализация проекта в Бродокалмаке на сегодняшний день выглядит так: трубы есть, а воды в них нет. Люди ежедневно проходят километр пути туда и обратно, чтобы набрать ведро из грязного колодца. Этой водой нельзя даже мыть руки, не говоря о том, чтобы пить ее: она засорена и опасна для употребления. Это понятно даже без экспертизы, но чиновники не желают признавать проблему», – возмущаются активисты.

На реализацию программы чиновники потратили 42 миллиона рублей, по халатности или намеренно не указав гарантийные сроки на завершенные работы. «Мы настаиваем на серьезном наказании для ответственных лиц, считаем, что ситуация доведена до критического состояния и заслуживает возбуждения уголовного дела. Обращение и все выявленные нарушения уже направлены нами в областную прокуратуру», – заявил общественник.

Надзорное ведомство также проверит действия своих подчиненных, которые провели формальную работу и якобы не нашли в Бродокалмаке никаких нарушений. Последней каплей терпения для жителей поселка стало заявление прокуратуры Красноармейского района о том, что грязная колодезная вода вполне пригодна для питья. «Ни с кем из жителей не была проведена беседа. Нам непонятно, почему сотрудники прокуратуры Красноармейского района сделали выводы об отсутствии проблем в поселке. Про нас просто забыли, без водопровода невозможно вести хозяйство, приходится не жить, а выживать. Нет ни воды, ни газа, хотя газопровод построен, из-за отсутствия хороших дорог к нам отказывается ехать скорая помощь», – рассказала жительница поселка.

Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области на 2014-2016 гг.» направлена на защиту граждан и снижение риска радиоактивного загрязнения объектов природной среды от потенциально опасных источников. В ситуации с левобережной частью поселка Бродокалмак актуален вопрос о неэффективном расходовании бюджетных средств, преступном бездействии со стороны чиновников и, как следствие – дискредитации федеральной программы, убеждены общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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