ФАС заинтересовало «бесплатное» телевидение в Снежинске

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе бесплатного телевидения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, дело возбуждено в отношении ООО «Уральские кабельные сети», предлагающего в своей рекламе бесплатное телевидение «всем и навсегда».

Листовки с указанным предложением потребителям распространялись на доске объявлений жилого дома в Снежинске.

В рекламных проспектах содержалась следующая информация: «УРАЛЬСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ Высокоскоростной интернет и цифровое телевидение для дома и офиса БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ* 0 руб/мес ВСЕМ НАВСЕГДА! Если Вы пользуетесь новыми тарифами: X-Rays, Альфа, Бета, Гамма, Пенсионный Стоимость тарифов от 250 руб/мес! Первый месяц БЕСПЛАТНО! *ООО «УКС» не взимает плату за предоставление Абоненту услуг телевидения в период оказания Абоненту услуг по предоставлению доступа к Интернету и наличия положительного баланса по этим услугам у Абонента…».

Заявление о размещении данной рекламы поступило в Челябинское УФАС России от жителя Снежинска. Южноуралец указал, что ООО «Уральские кабельные сети» предлагает бесплатное телевидение, однако, в случае отсутствия денежных средств на лицевом счете, телевидения не будет.

По предварительной информации, реклама имеет признаки нарушения, указанного в пункте 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе (содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе).

Рассмотрение дела назначено на 12 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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