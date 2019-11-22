Мэр Челябинска назначена вице-губернатором области

Глава Челябинска Наталья Котова заняла пост замгубернатора Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова будет выполнять обязанности вице-губернатора на общественных началах. Об этом заявил глава Южного Урала Алексей Текслер.

Напомним, Наталья Котова была избрана мэром 19 ноября на заседании Челябинской городской думы.

По традиции, заместителями губернатора на общественных началась являются главы двух крупнейших городов региона – областного центра и Магнитогорска. Мэр Магнитки Сергей Бердников был утвержден в аналогичной должности ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.19

ФАС заинтересовало «бесплатное» телевидение в Снежинске. / В южноуральском селе жители пьют опасную воду из колодцев. Власти не против. / В Челябинске произошло ДТП с тремя маршрутками, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»