В Озерского детского тренера подозревают в домогательствах к воспитанникам

В Озерске задержали детского тренера по ушу: мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено «по сигналу»: в правоохранительные органы сообщили, что тренер в раздевалке прикасался к интимным местам воспитанницы. Мужчину задержали 21 ноября и отправили в СИЗО.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 22.11.19

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