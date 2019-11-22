В Магнитогорске третьеклассник избил девочку до сотрясения мозга

В магнитогорской школе ученик, три года терроризирующий детей, жестоко избил одноклассницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию Магнитогорска обратились родители ученицы третьего класса школы №37, заявив об избиении ее дочери одноклассником.

По словам горожан, обратиться к правоохранителям они были вынуждены после того, как руководство образовательного учреждения отказалось верить заявлениям мамы пострадавшей девочки.

Инцидент произошел 14 ноября. Врачи констатировали у школьницы сотрясение головного мозга третьей степени. Но в школе уверяют, что даже на следующий день девочка была на занятиях.

Впрочем, проблем с учеником в школе не отрицают. Правда, остроту ситуации руководство образовательного учреждения явно не оценило. Родителей учащихся третьего класса она беспокоит намного больше. Настолько, что они готовы перевести своих чад на домашнее обучение.

По словам магнитогорцев, история продолжается с первого класса. «Дело в том, что в классе обучается ученик с неадекватным поведением, – цитирует одного из родителей «Верстов.Инфо». – Под угрозу поставлено не только образование всего класса (данный ученик срывает регулярно уроки), но и безопасность, здоровье учеников». При этом инцидент, произошедший на прошлой неделе, – далеко не первый, уверяют горожане.

«Неоднократно родители учеников обращались в инспекцию по делам несовершеннолетних, в полицию, на днях были написаны заявления в прокуратуру, в администрации школы уже горы заявлений от родителей на эту тему. Ситуация дошла до предела, и родители приняли решение не водить своих детей в школу до конкретного решения проблемы», – заявили южноуральцы в социальных сетях.

Пока класс находится на карантине по ОРВИ – до 26 ноября. 25 ноября родители учеников планируют написать заявления в школу с требованием разрешить ситуацию. Если администрация выхода не найдет, дети после отмены карантина на занятия не вернутся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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