В Троицке главбух больницы с приятельницей присвоили 2,3 миллиона рублей

Главный бухгалтер троицкой больницы подозревается в присвоении 2,3 миллиона бюджетных рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР возбудил уголовное дело по фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обвинение предъявлено главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии больницы Троицка.

По данным следствия, в 2016-2018 годах подельницы начислили себе более 2,3 миллиона рублей «лишней» заработной платы. Часть этих средств они направили на погашение кредитов.

Выявили преступление сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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