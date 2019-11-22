В Верхнем Уфалее – очередная коммунальная авария

В Верхнем Уфалее улицы заливает водой. Власти не в курсе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная авария на водоводе произошла в Верхнем Уфалее на улице Строителей вчера, 21 ноября. Хлынувшая из прорванной трубы вода тут же превратилась в лед, и сегодня вода лилась уже по льду.

«Вчера жители домов по ул. Строителей проснулись и увидели, что по улице плывет река, пока еще не сильно глубокая, но у некоторых машин немного примерзли колеса. Кое-как освободились и начали звонить в аварийные службы. Те приняли к сведению, но дальше дело не пошло. Сегодня уже не река, а горка из катка и свободная вода поверх льда. Детей выносили на руках и сами начерпали. Вода подошла к самим домам и скоро польется в подпол. Как сушить подпол и всё зимой в морозы? А дома будут дышать сыростью маленькие дети», – написали горожане в группе «Новости Верхнего Уфалея» в социальных сетях.

Уже сегодня диспетчер сообщил, что трубу повредили сотрудники газовой службы.

Между тем, в мэрии Верхнего Уфалея нескольким СМИ заявили, что не в курсе происходящего.

Напомним, в нынешнем году Верхний Уфалей стал «хитом» коммунальной повестки в регионе. Аварии на сетях водоснабжения происходят в городе регулярно. Так, крупное ЧП произошло в городе в октябре нынешнего года. С ситуацией пришлось разбираться главе минстроя Виктору Тупикину.

Однако, даже после нагоняя, полученного мэром Верой Усковой от губернатора Челябинской области Алексея Текслера, ситуация не изменилась. В ноябре аварии продолжились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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