Прокуратура обвинила челябинский МУП в коммунальной аварии

Прокуратура обвинила в потопе на северо-западе Челябинска МУП ПОВВ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Курчатовского района провела проверку по факту коммунальной аварии в 47-м микрорайоне Челябинска.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 ноября, на улице Генерала Мартынова. В результате, несколько многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения, а также были серьезно затоплены автостоянка и дорожное полотно.

В районной прокуратуре потребовали привлечь к ответственности должностных лиц МУП ПОВВ, так как причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение коммунальным предприятием, на балансе которого находятся водопроводные сети, обязанностей по их содержанию.

Отметим, что аварии на водопроводных и тепловых сетях Челябинска происходят с завидным постоянством. Наиболее проблематична ситуация в Металлургическом районе.

Впрочем, для чиновников мэрии коммунальные проблемы горожан служат поводом для демонстрации своего остроумия. «Никогда в Челябинске не было столько коммунальных аварий, как сейчас, когда у каждого первого в кармане смартфон, – иронизирует в своем telegram-канале пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов. – На самом деле аварий больше не стало. Опытные коммунальщики уверяют, что их даже меньше, чем в некоторые годы, когда 60-80 домов в Челябинске могли оставаться без отопления. И об этом знали только те, кто замерзал в своих квартирах, и те, кто им помогал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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