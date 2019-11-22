Экс-сити-менеджеру Миасса предъявили третье обвинение

Бывшему сити-менеджеру Миасса Станиславу Третьякову предъявлено еще одно обвинение – в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщал ранее «Новый День», экс-чиновника задержали утром 7 ноября прошлого года в кабинете главы города.

Первым стало обвинение в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал продать Сафонову муниципальную недвижимость и за эти «услуги», якобы, получил 300 тыс рублей.

Новое обвинение касается действий Третьякова уже в роли сити-менеджера Миасса: в 2015 году он издал постановление, согласно которому обслуживание многоквартирных жилых домов передавалось от ООО «Миасская управляющая компания» (кстати, это актив все того же Сафонова) МП «Городская управляющая компания». В результате ООО понесло многомиллионные убытки и были нарушены права собственников жилья, так как их даже не спросили, хотят ли они менять управляющую компанию.

Третьяков вину не признает.

Миасс, Павел Зварзин

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