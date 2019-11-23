В Челябинске опять крупная коммунальная авария: затопило «Академ Riverside»

В Челябинске произошла еще одна крупная коммунальная авария: затопило микрорайон «Академ Riverside».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прорыв произошел в районе перекрестка улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Пару часов назад от водоснабжения отключили 13 многоэтажных домов.

Вырывающаяся из-под земли вода затопила округу и припаркованные поблизости автомобили. Есть риск, что машины вмерзнут в лед, который образуется, когда вода застынет.

«Новый микрорайон, а уже коммунальные аварии. Как они так строят? Что будет через 20-30 лет?» – возмущаются горожане. «Снова несанкционированное перекрытие задвижки диаметром 700 мм, вызвавшее гидроудар? Готовьтесь, всю воду впишут в общедомовые нужды. Возможно, в общеквартальные...»

«Так и зиму не переживет город – каждый день прорывы!»

Напомним, это уже третья крупная авария на сетях на текущей неделе: в среду из-за прорыва на теплотрассе без отопления остался большой микрорайон в Металлургическом районе, а вчера без воды осталась часть микрорайона Парковый – прорвало водовод на улице профессора Благих.

Челябинск, Павел Зварзин

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