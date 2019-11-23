В Челябинск возвращаются «стринги» РМК (ФОТО)

На главную пешеходную улицу Челябинска возвращаются «стринги» РМК. Конструкции для новогодней иллюминации снова готовят к монтажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые массивные конструкции, «подаренные» Челябинску Русской медной компанией, появились на улице Кирова в конце декабря прошлого года. Многие горожане отнеслись к ним весьма настороженно. И дело даже не в весьма сложных взаимооотношениях, сложившихся между челябинцами и медной корпорацией. Напомним, именно РМК пытается построить в десятке километров от областного центра Томинский горно-обогатительный комбинат – предприятие, по мнению ряда экологов, несущее целый ряд угроз для и без того весьма проблематичной экологической ситуации в городе и окрестностях.

Дело в весьма своеобразной эстетической составляющей: опоры вызывали прямые ассоциации с одним из предметов нижнего белья, и очень быстро в народе стали называться не иначе, как «стринги» или «трусы», иногда с отсылкой к компании, подарившей этот малоэстетичный предмет челябинцам. К тому же, новые конструкции крайне затрудняли передвижение по единственной пешеходной улице города.

Власти города обещали: когда иллюминация начнет действовать, Челябинск станет один в один как Москва или Санкт-Петербург. Но финансирование мероприятия (по заявлению пресс-службы РМК, на подсветку всей Кировки – а это еще и подсветка фонтана и остановка гигантского светящегося снеговика – холдинг потратил 8 миллионов рублей) явно не дотягивало до столичного уровня, со всеми вытекающими из этого огрехами.

После новогодних праздников конструкции, лишившись иллюминации, так и остались торчать бельмом в самом центре города. Более того, оказалось, что опоры «стрингов» прочно встали в канавах ливневой канализации, поставив пешеходную зону под угрозу подтопления. Демонтировали конструкции только в середине июня – за счет городского бюджета. Горожане ничуть не расстроились – без металлических «стрингов» Кировка выглядела гораздо лучше.

Но не прошло и полгода, как опоры снова появились на главной пешеходной улице. Похоже, что ожидать современной красивой праздничной иллюминации челябинцам опять не стоит. «В городе разруха, а они фонарики со стрингами вешают», – возмущают горожане, напоминания о непрекращающихся коммунальных авариях.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 23.11.19

В Челябинске опять крупная коммунальная авария: затопило «Академ Riverside». / К Земле летит «собрат» Челябинского метеорита. / Москалькова согласовала кандидатуру южноуральского омбудсмена. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»