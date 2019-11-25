Глава Челябинска назначила себе первого зама

В Челябинске назначили нового первого вице-мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост первого заместителя главы Челябинска занял Сергей Авдеев. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.

По словам чиновницы, Авдеев также продолжит исполнять обязанности замглавы по социальному развитию.

Кресло первого вице-мэра пустовало с 24 июня, когда занимавшая его Наталья Котова была назначена врио главы Челябинска. Чуть ранее, 10 июня, Сергей Агеев перекочевал с поста начальника управления по делам молодежи на должность заместителя мэра по социальному развитию.

19 ноября Наталья Котова была утверждена на посту главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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