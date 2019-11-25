В Челябинской области – самая дорогая ипотека на Урале

В Челябинской области выдают самые дорогие на Урале жилищные кредиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам лета средняя ставка жилищного кредита выросла в Челябинской области в годовом выражении на 0,24 процентных пункта. При этом в регионе, как и год назад, ипотека осталасьсь самой дорогой на Урале (9,88% против 9,64%). Об этом пишет telegram-канал «So investник».

Опережающий рост произошел в Курганской области и ЯНАО, и теперь там за новые жилищные кредиты платят в среднем 9,77% и 9,73% годовых соответственно.

Лучшая ситуация – в Тюменской области. Здесь самая низкая ставка, и это единственный регион Урала, где процент по ипотеке даже несколько снизился – с 9,41% до 9,40%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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