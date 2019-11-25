В Челябинске и Москве задержали вербовщиков сирийских джихадистов

Силовики задержали четырех террористов в Челябинске и Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка совместно с коллегами из управления ФСБ России и Росгвардии в ходе проведенных мероприятий на Южном Урале и в Москве одновременно задержаны четверо мужчин, подозреваемые в совершении преступлений против общественной безопасности.

Установлено, что 24-летний челябинец, являясь приверженцем радикальных религиозных течений, в ходе личного общения, а также посредством переписки в сети интернет склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории государства Сирия.

В отношении молодого человека следственными органами ФСБ по Центральному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). В ходе проведенного обыска по его месту жительства были обнаружены и изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная законодательством литература. Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судом южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и в Москве, решается вопрос о принятии процессуальных решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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